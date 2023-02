KV Oostende kan opnieuw niet winnen en ziet degradatie dichterbij komen

Belgisch voetbal Viki De Cremer debuteert zaterdag als eerste vrouwelij­ke ref in het profvoet­bal: “Zoals elke ref droom ik ervan om op een dag op het WK te staan”

Viki De Cremer (29). Onthoud haar naam. Zaterdag maakt ze in Deinze haar debuut in het profvoetbal, als vierde ref in de Challenger Pro League. Een eerste etappe die haar mogelijk in de voetsporen doet treden van Stéphanie Frappart, de Française die op het voorbije WK als eerste vrouw ooit een match bij de mannen floot.