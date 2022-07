KV Oostende houdt punten thuis tegen KV Mechelen

Zowel KVO als KVM gingen in hun openingsmatch de boot in en moesten dus punten pakken. Oostende leek die boodschap beter te hebben begrepen en zette meteen druk. Dat leidde bijna tot een fatale baltoets van Coucke. Even later kon Bätzner een scherpe pass van Ambrose niet afronden. Het was een voorproefje voor meer Oostends gevaar: een vlijmscherpe pass van Bätzner zette Atanga alleen voor Coucke: 1-0. De VAR had wel tijd nodig om vermeend buitenspel af te keuren. Hoe dan ook, een terechte beloning voor leuk combinerend KVO.