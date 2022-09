KV Mechelen wint met 1-4 op het veld van een matig KV Kortrijk en schuift zo wat op in de klassering

Jupiler Pro LeagueKV Mechelen heeft een belangrijke driepunter gepakt op het veld van KV Kortrijk. Malinwa kwam nooit in de problemen. Kortrijk kon in het Guldensporenstadion nog geen enkele keer aan het langste eind trekken.

KV Kortrijk en KV Mechelen hadden beiden dringend punten nodig. Met een 7 op 21 kampeerden ze in de grijze middenmoot. Thuiscoach Adnan Custovic gunde nieuwkomer Loncar meteen een basisplaats en ook KV Mechelen-trainer Danny Buijs gaf het vertrouwen aan een nieuw gezicht. Birger Verstraete moest voor meer stabiliteit op het middenveld zorgen. Voor Verstraete was het een terugkeer naar het oude nest. Hij speelde in totaal 42 wedstrijden voor de Veekaa.

Malinwa schoot het best uit de startblokken en kon sporadisch eens dreigen. Schoofs legde prima breed tot bij Hairemans, maar hij trapte rakelings naast. Na die speldenprik kwam Kortrijk beter en beter in de wedstrijd. Woelwater Lamkel Zé kwam iets voor het halfuur goed naar binnen en haalde uit. De Kameroener leek zijn eerste goal in Kortrijkse loondienst te maken, maar zijn schot ging net naast de kooi van Coucke. Net op het moment dat Kortrijk de match in handen leek te hebben, kwam Mechelen op voorsprong. Ilic kwam goed tussen op een geplaatst schot van Storm, maar Walsh was goed gevolgd en trapte het openingsdoelpunt tegen de netten. Een paar minuten later stond het al 0-2. Schoofs scoorde na een lang uitgesponnen één-twee met Ngoy. De thuisaangang was woest.

Volledig scherm © Photo News

Kortrijk begon vol goede moed aan de tweede helft, maar de troepen van Danny Buijs waren alert en profiteerden van een slipper van Vandendriessche en stonden snel 0-3 voor. Schoofs tikte met een knap hakje het leer achteruit naar Hairemans en die twijfelde niet. Kortrijk een penalty na een handsbal van Vanlerberghe. Mechelen kreeg dit seizoen al vijf strafschoppen tegen. Lamkel Zé zette de elfmeter feilloos om. Het eerste thuisdoelpunt in vier wedstrijden voor Kortrijk... In de absolute slotfase schoot Schoofs de 1-4 tegen de touwen.

KVK kon dit seizoen nog geen enkele keer winnen in eigen huis. De thuisreputatie is niet meer wat ze geweest is. De West-Vlamingen moeten zich dringend herpakken, maar het programma oogt zwaar. Lamkel Zé en co trekken volgende week naar Anderlecht en een week nadien komt de fiere leider Antwerp op bezoek in het Guldensporenstadion. Mechelen ontvangt OH Leuven.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

