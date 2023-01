KV Mechelen snakt naar kapitaalsinjectie, Nederlander Philippe van Esch wil nieuwe hoofdaandeelhouder worden

De onderhandelingen beloven weer pittig te worden. Bijna een jaar na de vorige kapitaalsverhoging van vijf miljoen euro dringt er zich een nieuwe op. KV Mechelen snakt namelijk naar vers geld. Vorig seizoen (2021-2022) bedroeg het verlies zes miljoen euro, ook dit boekjaar dreigt de club in de min te gaan. De coronapandemie, het uitblijven van lucratieve uitgaande transfers en de stijgende energie- en loonkosten als grootste boosdoeners.

Zonder een rijke suikernonkel die kan bijpassen staat Malinwa’s werkkapitaal - lees: cash om alle lonen en schulden op korte termijn te betalen - onder druk. Wil KV Mechelen dit seizoen doorkomen zonder financiële problemen, dan moét er geld in de club gepompt worden. Alleen blijkt dat, net als vorig jaar, een moeizaam proces.

Terwijl de meeste stakeholders vóór een kapitaalsinjectie zijn, is hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx vooralsnog géén voorstander. Want kán hij wel mee investeren na het faillissement van zijn modebedrijf FNG? Die vraag wordt luidop gesteld in Mechelen. Hij lijkt gewoon te willen vasthouden aan zijn aandelenpakket, nog steeds goed voor 47%. Ook een verkoop is (nog) niet aan de orde. Logisch allemaal - hij wil zijn vermogen beschermen. Maar Achter de Kazerne heerst intussen wel een patstelling.

Vorige maand probeerde Philippe van Esch de boel te forceren door een voorstel op tafel te gooien. De Nederlandse zakenman, sinds vorig jaar de tweede grootste aandeelhouder met 20%, legde een bod neer waarmee hij de nieuwe hoofdaandeelhouder zou worden. Hij zou geld in de club pompen, waarna de aandelen van alle andere aandeelhouders (fors) zouden verwateren. Hoeveel zijn bod in totaal bedroeg, is niet geweten. Wél werd het meteen afgeblokt, omdat Van Esch meer dan 49% van de aandelen in handen zou krijgen. Iets wat volgens de clubstatuten niet toegelaten is. Dat de voorzitter van de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport zijn belang in KV Mechelen wil vergroten, is echter duidelijk.

Volgende week donderdag komen de aandeelhouders samen op een buitengewone Algemene Vergadering, waar men tot een broodnodige oplossing hoopt te komen. In een ideaal scenario legt men de basis voor een akkoord over een nieuwe kapitaalsverhoging die KV Mechelen ademruimte moet geven. Of het effectief snel tot een overeenkomst zal komen, is een groot vraagteken. Er zitten namelijk harde onderhandelaars aan tafel. Dieter Penninckx op kop. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

