KV Mechelen nestelt zich wat steviger in middenmoot na ruime zege tegen Eupen

‘Geoffke’ maakte weer het verschil. Na een prima actie en dito schot van Shved bracht Defourny redding en knalde Hairemans in de rebound binnen. Eerste kans van de wedstrijd, meteen raak. “Ik voel vertrouwen. Het is zot hoe makkelijk de ballen erin vliegen”, vertelde man-in-vorm Hairemans deze week nog in deze krant. Et voilà. Doelpunt nummer acht van het seizoen is een feit. Hoogtepunt in wat verder een matige eerste helft was van beide ploegen. Veel slordigheden, weinig doelpogingen. Op slag van rust toch nog opschudding. Hairemans stond weer op de goede plaats, maar dan in defensief opzicht. Hij keerde een kopbal van Baby op de lijn. Vanavond zowel voorin als achterin van goudwaarde voor KV Mechelen.