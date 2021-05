KV Mechelen maakt Europe Play-offs zeer spannend: Malinwa klopt KV Oostende na knotsgekke match

Belgisch voetbal Onze chef voetbal ziet dat Club even in de touwen hangt na een stevige Genkse rechtse: "Het zal toch niet?”

7 mei Hola Club! Het zal toch niet waar zijn zeker? Er is nog geen reden tot paniek, maar het valt niet te ontkennen dat blauw-zwart zijn mojo kwijt is. Ze spelen krampachtig, komen nauwelijks aan kansen en het middenveld is gedeeltes in een wedstrijd de controle kwijt. Het licht op oranje. Een frivool Genk maakt het plots interessant.