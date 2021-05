KV Mechelen klopt Standard dankzij tweeklapper van Schoofs en blijft leider in Europe play-offs

KAS Eupen Qatari halen Ivan Bravo weg uit organigram van AS Eupen

11 mei Ivan Bravo stopt als vertegenwoordiger van de Aspire Zone Foundation bij AS Eupen. Aspire Zone Foundation is eigenaar van de club uit Ostbelgien en Bravo vervulde vorig seizoen een coördinerende rol in het sportieve beleid bij de Panda’s, bovenop zijn functie als algemeen directeur van de Aspire Academy. Of deze beslissing de voorbode is van minder betrokkenheid van de Qatari ten opzichte van Eupen blijft voorlopig een open vraag. Net als de vervanging van coach Beñat San José, die besliste de aangeboden contractverlenging niet te aanvaarden.