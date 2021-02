KV Mechelen kegelt Beerschot uit Croky Cup en plaatst zich voor kwartfinales

Antwerp From Zé-ro to hero: fans en ploegmaats sluiten Lamkel Zé weer in de armen

9 februari From Zé-ro to hero. Nou, dat nog nét niet misschien, maar meer en meer Antwerp-fans sluiten Didier Lamkel Zé weer in de armen. Ook in de kleedkamer is hij bijna weer gewoon one of the guys. Wat een paar goals al niet doen.