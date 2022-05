KV Mechelen-fan spuwt richting Okumu, club reageert scherp: “Hier wordt een gepast gevolg aan gegeven”

Diep in de tweede helft raakte het geduld op bij een vrouwelijke supporter van Malinwa toen Okumu aan het tijdrekken was. Ze spuwde richting de verdediger van AA Gent. “De beelden van een persoon in Vak I die spuwt in de richting van een speler van de bezoekende ploeg hebben ons bereikt”, aldus KV Mechelen. “Laat ons duidelijk zijn, dit hoort niet thuis in ons stadion, in geen enkel voetbalstadion. We hebben de beelden aan ons veiligheidsteam bezorgd. Hier zal een gepast gevolg aan gegeven worden.”