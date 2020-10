KV Mechelen doet zichzelf opnieuw de das om na rood Kaboré: snel van 1-0 naar 1-2 na opener Siemen Voet

Belgisch voetbalKV Mechelen, meester in het zichzelf in de eigen voeten schieten. Heer en meester na de opener van debutant Siemen Voet na de pauze. Maar dan rood voor Kaboré en twee tegengoals bij de eerste Kortrijkse kansen. De Mechelaars, met Defour op de bank, verdienden veel meer maar raken onderin niet weg. KVK rekent zich rijk.

Déjà-vu in het AFAS-stadion. KV Mechelen, met aanwinst Steven Defour naast Igor De Camargo op de bank, dat goed startte en geregeld mooie combinaties op de mat legde. Maar sporadisch dreigde. Niets eindproduct. Vooral Kaboré werd opnieuw gezocht én gevonden. Maar ook de Burkinese rechterwinger bezondigde zich al te dikwijls aan een slordige laatste pass. De Mechelse aanvallers gemuilkorfd. Vanderhaeghe keek het aan en zag dat hij zijn organisatie goed gezet had. Vooral omdat KVK via vooral de snelle Dewaele op rechts twee keer dicht bij de opener kwam.

Siemen Voet werkte de openingsgoal binnen.

Het pleit voor KVM dat het opnieuw heel sterk startte na de pauze. Nu wél omgezet in een goaltje. Dankzij Siemen Voet dan nog wel. De centrale verdediger, partner van onze turntrots Nina Derwael, nam in één tijd over en zag zijn botsende bal binnengaan. Even daarvoor had Hairemans de tot dan grootste kans van de match gemist, even daarna werd een handsbal van Mboyo in de eigen zestien niet bestraft. KVM had alles in handen, maar speelde alles nog kwijt.

Eerst pakte Kaboré een onnodige tweede gele kaart, vervolgens scoorden de bezoekers bij hun eerste twee kansen. Jonckheere werd niet opgepikt en kon binnentikken, Makarenko kopte een voorzet van D’haene knap binnen. In de slotfase zette de thuisploeg nog alles op alles. De ingevallen Shved zag zijn kopbal nog van de lijn gekeerd door D’haene. Ook dat kon er nog wel bij. Nieuwe desillusie voor KVM, dat met slechts 7 punten vervaarlijk onderin blijft. Een geslepen KV Kortrijk draait met 14 stuks vrolijk mee.

Makarenko werd de matchwinnaar: hij kopte de 1-2 knap binnen.

Vrancken en Vanderhaeghe zijn het eens: “Rode kaart was het kantelpunt”

De rode kaart van Issa Kabore (19) beïnvloedde rechtstreeks het resultaat van de wedstrijd. Eén minuut nadat zijn team op voorsprong kwam, ging hij te fel op de benen van Kristof D’Haene in, een overtreding die geel verdiende en aangezien hij die kleur eerder al had gezien, moest de jongeman uit Burkina Faso er af. Met tien tegen elf gaf KV Mechelen daarop het ruime veldoverwicht in één klap weg; Kortrijk maakte zijn tegenstander in drie dolle minuten af.

“We kwamen de tweede helft goed uit de kleedkamer. Met intense acties en veel energie. We vielen constant de zestien meter aan en we scoorden een doelpunt dat leuk was voor Siemen Voet,” analyseerde Wouter Vrancken. “Ik zag ons niet meer in de problemen komen, maar dan kwam die jeugdzonde van Kabore.”

“Ik zal de knaap niet met alle zonden van Israel overladen, maar ik zal er wel wat mentaal oplapwerk aan hebben. Het gevolg is dat we alweer een thuiszege weg geven. Dat is jammer want ik kan voor de rest de ploeg weinig verwijten, tenzij dat we onvoldoende efficiënt zijn. Ik moet bovendien kwijt dat Kabore bij zijn eerste gele kaart niet eens een fout beging, maar dat belet niet dat hij daarna attenter moest zijn: als je al geboekt staat en je ploeg staat 1-0 voor en je loopt voorin, dan moet je geen risico’s op nieuw geel nemen.”

Op de duur komt Malinwa zo wel in puntennood. Vraag is of dat wat doet met de positie van de coach. “Ik steek geen energie in dingen die ik niet in de hand heb, daar moeten andere mensen over oordelen”, aldus Wouter Vrancken. “Ik weet dat we goed voetbal brengen en beter verdienen dan wat we al haalden.”

Volledig scherm © Photo News

Andere afwerkers

Yves Vanderhaeghe kon hem volgen. “De eerste helft was evenwichtig”, zei hij, “de tweede vatten zij veel beter aan en ze kwamen ook verdiend op voorsprong. De sleutel van de avond was de rode kaart. Daarna duurde het nog wel enige tijd voor we het initiatief namen. Ik moest ingrijpen om de mentaliteit te wijzigen. Ik heb me ontzettend nerveus gemaakt omwille van domme dingen en veelvuldig balverlies wat niet kan op dit niveau.”

De Kortrijkcoach gaf toe dat zijn team daarmee goed weg kwam. “Ik zou het liever anders zien, met goed spel, maar als je wint, verzacht je kritiek,” lachte hij. “Het pluspunt is dat we de voorbije week uitgebreid trainden op afwerking, op situaties om andere jongens dan enkel maar Mboyo in scorepositie te brengen. Het lukte. Jonckheere en Makarenko, twee infiltrerende middenvelders, stonden in voor twee knappe goals.”

KVM zette met z'n tienen nog alles op alles in de slotfase, maar dat leverde niets op.

