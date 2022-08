KV Mechelen blijft ‘zwart beest’ van Union: vertimmerde ploeg, met het oog op Rangers, lijdt pijnlijke 3-0-nederlaag

Jupiler Pro LeagueUnion is op KV Mechelen van zijn wolkje gedonderd: een gretiger Malinwa klopte de vicekampioen met 3-0. Zat Union toch al met zijn hoofd bij de Rangers dinsdag? De vervangers van enkele basispionnen stelden teleur en Lazare kende een offday. KV Mechelen haalt wel opgelucht adem: de ‘nul’ is weg.

KV Mechelen wekt niet bepaald goede herinneringen op voor Union. in het straffe vorige seizoen bleek Malinwa zowel in de competitie als in de beker thuis te sterk, die reputatie als zwart beest krijgt nu een ferm verlengstuk.

Dat Union niet de breedste kern heeft, is geweten. Ook het drukke Europese programma met dinsdag de return tegen Rangers speelt in het achterhoofd, waardoor coach Geraerts sleutelde aan zijn type-elftal: Sykes, Lynen en Adingra begonnen op de bank voor Boone, Puertas en Ziani. Bij de thuisploeg gooide ook Danny Buijs zijn ploeg door mekaar. Jordi Vanlerberghe bleef ziek afwezig en in vergelijking met vorige week versaste Samuel Oum Gouet naar de bank, Shved viel deze week geblesseerd uit.

KV Mechelen stelde de Europese stuntploeg danig op de proef. Vooral Storm bleek op links een gesel voor Boone en Moris moest al vroeg de meubelen redden oog in oog met Schoofs. Union loerde op de tegenaanval, maar de precisie in de diepgang ontbrak. Vanzeir kreeg weinig ruimte en Ziani is niet het balvaste aanspeelpunt dat toelaat dat de ploeg makkelijk opschuift. Op het middenveld kenden Lazare, Teuma en Lapoussin een duidelijk minder begenadigde dag dan tegen Rangers FC.

KV Mechelen speelde snediger, met Schoofs als draaischijf. Alleen duurde het lang om de trekker over te halen. Moris stond nog pal bij een schot van Hairemans en Amani mocht zich gelukkig prijzen dat hij zijn slordig balverlies niet afgestraft zag. Net voor rust zag KV Mechelen zich toch beloond, weliswaar via een lucky goal. Een schot van Schoofs dwarrelde via een afgeblokte voet van Boone in een boog over Moris.

Boone mocht bij de rust in de kleedkamer blijven voor Sykes. Maar KV Mechelen bleef het spelbeeld bepalen en Union had moeite om de rushes via de flanken af te stoppen. Bij een vrije trap van Hairemans kopte Lazare de bal ongelukkig in eigen doel voor een aandringende Van Hoorenbeeck. In schril contrast met zijn uitblinkersrol tegen Rangers kende de Ivoriaan nu een heuse offday. Lazare liet zich eens te meer de bal ontfutselen en via Hairemans schoot Ngoy knap de 3-0 binnen.

Het kalf was verdronken voor Union, en Geraerts wisselde in de loop van de tweede helft nog Teuma, Vanzeir, Lazare en Nieuwkoop met het oog op de Europese return. Voor Union was het zaak om de schade te beperken, maar ook KV Mechelen haalde de voet van het gaspedaal in de wetenschap dat de eerste zege van het seizoen binnen was.

