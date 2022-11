KV Kortrijk zet Adnan Custovic aan de deur, Bernd Storck neemt hoogstwaarschijnlijk over

Jupiler Pro League Anderlecht niet te spreken over supporters­club die salvo aan vuurpijlen ontstak: “We zijn heel ontgoo­cheld”

Jawel, hoor. Ook het duel tussen Anderlecht en Genk werd ontsierd door wangedrag van enkele fans. Supportersclub ‘South Leaders’ wilde op die manier haar tienjarig bestaan vieren. En daar was Anderlecht natuurlijk allerminst tevreden mee. “Het is redelijk onbegrijpelijk, omdat we duidelijke afspraken hadden gemaakt”, stelt woordvoerder Mathias Declercq.

