KV Kortrijk vergeet zijn kansen af te maken tegen Eupen: West-Vlamingen en Oostkantonners delen de punten

Jupiler Pro LeagueKV Kortrijk en Eupen hebben in het Guldensporenstadion 1-1 gelijkgespeeld. Kortrijk verdiende de overwinning, maar vergat zijn kansen af te maken. KVK kon in zijn laatste zeven thuismatchen tegen Eupen - in de competitie - geen enkele keer winnen.

KV Kortrijk en Eupen kampten de voorbije weken met heel wat coronagevallen. Bij de thuisploeg kwamen Rougeaux, Ocansey en Jonckheere terug uit quarantaine, maar enkel de eerste mocht aan de partij beginnen. De centrale verdediger depanneerde op de rechtsachterpositie. Dat zal hoogstwaarschijnlijk de laatste keer geweest zijn, want met Mehssatou en Reynolds trok KV Kortrijk twee rechtervleugelverdedigers aan. KVK moest het zonder sleutelfiguren Faïz Selemani en Kevin Vandendriessche stellen. Selemani zorgde voor een stunt door zich met de Comoren te plaatsen voor de achtste finales van de Africa Cup. Vandendriessche moest tegen AA Gent de wedstrijd staken. De Franse middenvelder liep een spierscheur in de kuit op en is drie à vier weken out. De Panda’s recupereerden onder meer sterkhouders Peeters, Prevljak en Ngoy, maar coach Stefan Krämer heeft nog steeds corona en werd in de dug-out - net als tegen Cercle Brugge - vervangen door Michael Valkanis.

Voor de aftrap was er een mooi moment. Op 14 december speelde Kristof D’Haene - tegen KV Oostende - zijn 200ste wedstrijd voor KV Kortrijk. De aanvoerder werd daarom gehuldigd. Het inspireerde de Kerels, want Kortrijk domineerde de openingsfase. Eupen kwam amper in het stuk voor en Kortrijk kreeg enkele uitstekende mogelijkheden. Vooral Moreno kreeg twee unieke kansen op de openingsgoal, maar de Colombiaan werkte te onbesuisd af. Hij trof de lat en trapte een keertje over. Wat toen gebeurde, had niemand durven voorspellen. Zelfs Nostradamus niet. De Oostkantonners waren nog maar amper over de middellijn geweest, maar kwamen wel op voorsprong. Ngoy stuurde drie man het bos in met een knappe beweging en opende zo de score. De West-Vlamingen waren wat van slag na dat doelpunt en zo ging Eupen - tegen de gang van het spel in - met een voorsprong de rust in.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

In de tweede periode kreeg Kortrijk wat het verdiende. Messaoudi haalde goed uit, maar Himmelmann zat er volledig naast. Een enorme flater van de goalie van Eupen. Voor Messaoudi - die nog maar voor de tweede keer aan de aftrap verscheen - was het zijn eerste doelpunt in Kortrijkse loondienst. De Algerijn had een aanpassingsperiode nodig, maar toont dat hij een uitstekende vervanger is voor de geblesseerde Gueye. Kortrijk kwam nog het dichtst bij een overwinning, maar het bleef 1-1. KVK kon in zijn laatste zeven thuismatchen tegen Eupen - in de competitie - geen enkele keer winnen.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

