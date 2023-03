KV Kortrijk vergeet zichzelf te belonen en blijft onderaan de klassering bengelen

KVK-coach Bernd Storck moest tegen Charleroi sleutelen aan zijn defensie. Silva was geelgeschorst en Wasinski mocht niet spelen tegen zijn moederploeg. Middenvelder Tanaka stond daarom in het hart van de defensie. Ook Mazzu had kopzorgen, want sterkhouder Kayembe viel deze week geblesseerd uit.

KV Kortrijk kon vandaag een gouden zaak doen in de degradatiestrijd en ook voor Charleroi stond er heel wat op het spel. De kloof met de achtste in de stand, Cercle Brugge, bedroeg amper twee punten. De Carolo’s beseften het belang van deze wedstrijd en eisten in de openingsfase het balbezit op. KVK had het moeilijk en holde achter het leer aan.

Echt gevaarlijk waren de Zebra’s evenwel niet, maar na een kwartier spelen moest het altijd 0-1 staan. Bayo kwam oog in oog met Vandenberghe, maar de goalie van KVK had een uitstekende handreflex in huis. Ook Stulic vond voor rust de 30-jarige Belg twee keer op zijn weg.

De Kerels konden dreigen via Selemani en Avenatti, maar Koffi was niet onder de indruk. De Burkinees werd wel wakkergeschud door een aparte fase. Hij plukte een lang bal, maar liet die vervolgens uit zijn handen glippen. Daarna pakte hij hem weer op en dat mag natuurlijk niet. Kortrijk kreeg zo een vrije trap in de grote rechthoek, maar Selemani nam het cadeautje niet in dank aan.

KVK kwam uitstekend uit de kleedkamer en kreeg meteen een dot van een kans, maar Koffi hield Avenatti met een prima parade van de openingsgoal. De West-Vlamingen bleven maar komen, maar konden Koffi niet verschalken en kregen het deksel op de neus. Tegen de gang van het spel in kwam Charleroi op voorsprong. Invaller Badji trapte een voorzet van Mbenza aan de tweede paal tegen de netten. Voor Kortrijk wordt het bibberen tot het bittere einde. Charleroi maakt nog steeds kans op een plaatsje in de Europe play-offs.

