KV Kortrijk is verrassende leider na verdiende zege bij Antwerp, dat met 0 op 6 eenzaam onderin bengelt

Jupiler Pro LeagueVlees noch vis. Dit Antwerp is nog een werf, maar daar weet voorzitter Paul Gheysens doorgaans wel raad mee. Brian Priske heeft zeker nog slijpwerk, maar ook de clubleiding moet nog op zoek naar vervangers voor de steunpilaren die in het tussenseizoen vertrokken. Kortrijk morste heel erg lang met de kansen, maar uiteindelijk smeerde Selemani de Great Old toch een 0 op 6 aan.

Drie waarschuwingen in de eerste zes minuten deelde Kortrijk uit op de Bosuil. De onwaarschijnlijke misser van Badamosi en niet gekadreerde schoten van Selemani en Vandendriessche. Antwerp ontsnapte of KVK morste met de kansen, beide vaststellingen hielden steek. Antwerp mocht nochtans voor het eerst sinds de coronacrisis nog eens supporters ontvangen. De gekende Bosuilvibes rolden opnieuw van de tribunes, maar ze inspireerden de thuisploeg niet bepaald om furieus van start te gaan. De Great Old is nog op zoek naar zichzelf, naar de identiteit die Brian Priske dit elftal wil geven. De Deense coach kloeg langs de lijn meermaals over een te stroeve balcirculatie. De linies in de 4-2-3-1 van Priske spelen nog te veel accordeon, het speelveld ligt of ver uit mekaar, of zit op mekaar geprakt. Ook de spelers die er op dit moment lopen, stroken nog niet met de ambities van voorzitter Paul Gheysens. Stuk voor stuk argumenten voor het feit dat Antwerp – dat op KV Mechelen al niet overtuigde – ook tegen Kortrijk eigenlijk bij wonder aan een vroege voorsprong ontsnapte.

Viktor Fisher is één van de transfers waar de Great Old wel op inzet. Hij begon aan de linkerkant. De Deen lijkt graag met de bal aan zijn rechter naar binnen te komen, maar was die ene keer toen hij buitenom ging, het gevaarlijkst. Zijn voorzet vond het hoofd van Frey, maar die kon er onvoldoende bij om binnen het kader te koppen. Ilic had eerder in de partij ook al een knappe save nodig op een schot van diezelfde Frey. De Zwitser werpt zich in elk geval wél al op als een hoeksteen van dit Antwerp. Balvast, knokkend en duellerend én dus ook gevaarlijk in de zestien.

Kortrijk had daarnaast voor rust ook wat moeite met Benson die vanaf de rechterkant toch nog dreigender was dan Fisher. Drie Kortrijk-spelers liepen tegen geel aan na een fout op de kleine buitenspeler. Dat hij al voor de tweede week op rij een basisstek kreeg, is ook een beetje tekenend voor de fase waarin Antwerp verkeert. Vorig seizoen werd hij nog aan het Nederlandse PEC Zwolle verhuurd omdat er voor hem op de Bosuil geen speelkansen te wachten lagen. Vandaag schuift hij in de pikorde dus van derde of vierde keus naar titularis.

Bij Kortrijk staat Luka Elsner al net iets verder met zijn huiswerk. KVK dat op speeldag één al won van Seraing, manifesteerde zich als een beter geheel dan Antwerp. De mix van een individuele surplus aan talent bij Antwerp versus een stugger team bij Kortrijk, resulteerde in een partij tussen de 3de en de 14de van vorig seizoen, waarbij het alle kanten op kon. Fisher liet meteen na rust zijn eerste goal in het shirt van de Great Old liggen en aan de overkant verkwiste Kortrijk opnieuw een dot van een kans. Butez stuitte Chevalier van dichtbij.

Het was wachten aan welke kant het dubbeltje zou vallen. Antwerp drong nog wel aan, maar vond het gaatje niet en zo bleef het heel lang bij 0-0 op de Bosuil waar de fans bij hun terugkeer dus op hun honger bleven zitten. Uiteindelijk gingen ze zelfs nog met een kater naar huis. Die bezorgde Selemani hen diep in de wedstrijd. Twee flukse schijnbewegingen stuurden Buta het bos in en met een heerlijke krul trapte het nummer tien van KVK via de paal binnen. Antwerp start zo met twee nederlagen aan het seizoen.

Het is ook wat natuurlijk. Vorig jaar moest dit elftal al omschakelen van de frivoliteit van Leko naar een zakelijkere aanpak onder Vercauteren en nu wil Priske het weer wat poëtischer. Een proces dat duidelijk nog tijd nodig heeft. Kortrijk is na speeldag twee het enige team dat nog met een maximumscore overblijft. De Kerels lijken meer dan gewapend voor een zorgeloos of wie weet een spraakmakend seizoen.

