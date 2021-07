Kunnen ze weer boven zichzelf uitstijgen? De hamvragen en smaakmakers bij KV Oostende en Charleroi

Belgisch voetbal Vanaf speeldag 4 weer volle stadions, maar Union en KV Mechelen missen wel een toprecette: “Al lang blij dat er weer volk binnen mag”

20 juli Het seizoen 2021-22 begint vrijdag met de kraker Standard-Racing Genk én... met publiek. Voorlopig mag slechts één derde van de stadioncapaciteit worden benut, maar alles is beter dan de lege stadions van de vorige campagne. Een aderlating is het hoe dan ook voor de clubs die in hun eerste thuismatch een topper ontvangen. “Maar wij zijn al lang blij dat we weer mensen mógen ontvangen”, klinkt het.