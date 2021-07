Kunnen de streekgenoten meedoen voor de felbegeerde top acht? De hamvragen en smaakmakers bij KV Kortrijk en Zulte Waregem

Voetbal Transfer Talk. Dries Wouters verlaat Racing Genk voor Schalke 04 - Tottenham-coach twijfelt niet: “Kane blijft bij Spurs”

16 juli Bij FC Seraing heeft vleugelverdediger Morgan Poaty voor 2 jaar + 1 getekend. Poaty (24) komt over van de Franse Ligue 2-club En Avant Guingamp, waar zijn contract tot 2023 gisteren in onderling overleg werd ontbonden. Hij werd opgeleid bij Montpellier en was jeugdinternational tot de U16. Hij speelt bij voorkeur rechtsback, maar kan ook op links worden ingezet.