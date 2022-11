Kristof D’Haene reageert na woordenwisseling met KVK-supporters: “De meeste fans gingen niet over de schreef, maar een enkeling kende zijn grenzen niet”

Gisteren was hij te geëmotioneerd om te reageren, maar vandaag deed D’Haene voor VTM Nieuws zijn relaas. “Ik had de spelersgroep aangeraden om de supporters te gaan groeten. Ik wou mij excuseren, want ze waren met een grote groep afgezakt. Het is het minste wat we kunnen doen, want die mensen moeten de maandag ook weer gaan werken. Maar ze begonnen ons uit te schelden. De meeste supporters gingen niet over de schreef, maar een enkeling kende zijn grenzen niet. Ik ben met hem dan ook in de clinch gegaan. Het is jammer dat dat moet gebeuren. Wat er precies gezegd is geweest, is iets tussen die persoon en mezelf. Je moet altijd respect hebben. Ik had die supporter nog nooit gezien.”