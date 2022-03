Krijgt imago van Great Old een deuk? Experts, sponsors en supporters verdeeld: “Dit is een coup. Maar wel met risico”

AA GENT Michel Louwagie na de 18 op 18 voor de week van de waarheid: “Hein kan zijn vertrouwen immens goed overzetten”

18 op 18. Zondag mogelijk voor ’t eerst dit seizoen de top vier binnen. Winnen tegen Anderlecht is een must. Eerst wacht donderdag PAOK in de Conference League. Een last of een zegen? “Een beetje van beide.” Manager Michel Louwagie ziet dat het letterlijk money time is voor AA Gent. Kwalificatie levert AA Gent 1 miljoen euro op.

14 maart