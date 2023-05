Kondigt Deila vandaag vertrek naar Club Brugge aan? Standard heeft lijst met potentiële opvolgers

Intense dagen in Luik, waar iedereen onder hoogspanning leeft. Toen de dinsdagtraining van de voor- naar de namiddag was verplaatst, werden daar allerhande conclusies aan verbonden. Bleek het uiteindelijk te gaan over enkele spelers die nog een blessurebehandeling moesten ondergaan. Deila leidde ‘gewoon’ de sessie, net als die van woensdag. Het verandert evenwel niets aan zijn keuze voor Club Brugge en andersom. Vorige week al maakten we melding van een nagenoeg afgeronde deal, die toen al op enkele punten en komma’s na rond was.

Het neemt niet weg dat Standard onder hoogspanning staat. Deila is zeer close met Fergal Harkin, de sportief directeur van Standard. Als Deila zegt dat er geen akkoord is met Club Brugge moet Harkin dat met andere woorden geloven. Al zit de Ier al lang genoeg in het vak om te weten dat in voetbal alles mogelijk is. En dus is Harkin bezig met het samenstellen van een lijst van interessante coaches. Gesprekken met kandidaten zouden tot nader order niet plaatsvinden. Eerst wil Standard effectief van Deila horen dat hij naar Club trekt. Een kwestie van tijd, zo lijkt ons.

Persconferentie

Morgen staat er in Luik opnieuw een persconferentie op het programma. Er moet namelijk een Europe play-offs-wedstrijd tegen Cercle Brugge voorbeschouwd worden. Niemand die daar op dit moment in is geïnteresseerd, natuurlijk. Het kan zomaar zijn dat Deila dan zijn vertrek zal aankondigen. Hoe dan ook, iedereen snakt intussen naar duidelijkheid.

Verhalen dat Deila zaterdag tegen Cercle al niet meer op de bank zal zitten, worden afgedaan als speculaties. Al zal de vraag zeker gesteld worden. On verra. In feite gaat de match tegen Cercle Brugge nergens meer om, maar zowel Deila als Standard weten dat er een nieuwe reactie van de supporters aan zit te komen. In Westerlo werd hij al weggehoond. Zijn geloofwaardigheid – iets waar hij zeer veel belang aan hecht – is afgebrokkeld. Zoiets frustreert.

Het Standard-bestuur zat dinsdagavond samen met de Famille des Rouches, het overkoepelende supportersorgaan van de club. Tijdens dat overleg werd de boodschap die het de laatste dagen uitdroeg herhaald. Zijnde: Deila heeft al enkele weken een voorstel binnen om zijn huidige contract bij Standard (dat loopt tot 2025) op te waarderen en te verlengen. Een antwoord vanuit zijn management bleef al die tijd uit.

Verder nog gezegd: Club Brugge heeft zich tot op heden niet gemeld voor Deila. In principe is dat niet nodig. Deila heeft een opstapclausule ter waarde van 2 miljoen euro, maar het feit dat er sinds vorige week - toen het nieuws van het Brugse principeakkoord uitlekte - geen belletje vanaf kon, vinden ze jammer in Luik. Standard is alleszins niet van plan om zelf contact met Bart Verhaeghe of Vincent Mannaert op te nemen. Niet aan ons, zo oordeelt men logischerwijs.

