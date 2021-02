Kompany wil niet euforisch zijn: “Als je nu niet doorgaat tegen Cercle, ben je hier niets mee”

Maar eerst vanavond, dus. De 0-5 in het Joseph Marienstadion was de ruimste zege die Anderlecht tot dusver boekte onder het hoofdtrainerschap van Vincent Kompany. RSCA had zelfs meer kunnen scoren, maar daar kon de ex-Rode Duivel in de vrieskou niet om malen.

Anderlecht walste over de buren, zeker na rust. De trein bolt steeds beter, al blijft de machinist rustig. “Weet je, ik was niet nerveus toen de resultaten minder waren en ik zal nu ook niet euforisch zijn omdat het wat dat betreft beter gaat. We spelen gewoon een wedstrijd die past in wat we dit seizoen aan het doen zijn. We spelen elke keer met dezelfde intensiteit - daar zal het bij deze ploeg nooit aan liggen. Het is een plezier om met deze jongens samen te werken, in alle imperfectie ook. Maar we moeten rustig blijven.”

Quote 0-5 of niet: ik zal achter hun veren blijven zitten. Vincent Kompany

Dat deed Kompany ook toen Union in het begin van de match wat kansen kreeg. “We wisten dat Union een lastige ploeg is. Ze staan niet zomaar los op kop in 1B, hé. Op papier waren we natuurlijk wel favoriet, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat dit een makkelijke match was voor ons. We komen op voorsprong dankzij een mooie goal, krijgen ook kansen, maar zij ook. Maar zeker na die 0-1 had ik wel het gevoel dat we het in handen hadden.”

Om het na de rust dan af te maken, dankzij goals van twee invallers ook. Dat deed Kompany uiteraard plezier. “Ik wil op elke positie graag minstens twee spelers die met elkaar concurreren. Dat komt het niveau alleen maar ten goede. We waren efficiënter vandaag, maar ik waag me niet aan grote uitspraken.”

Ook niet wat de tegenstander in de kwartfinale betreft - Cercle Brugge. Op papier een haalbare kaart. “Ach, gemakkelijke matchen bestaan niet. Ik had gehoopt op Standard of zelfs Club Brugge, omdat ik weet dat mijn ploeg altijd scherp en attent is. Mijn ploeg verdient dit, maar het is niet meer dan een match. 0-5 of niet: ik zal achter hun veren blijven zitten. Als je nu niet doorgaat tegen Cercle, dan ben je niets met deze zege.”

Zondag volgt er al een generale repetitie - op Jan Breydel. De mooie week kan nog een topweek worden.

