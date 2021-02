Kompany voor duel tegen KV Kortrijk: “Ik verwacht een reactie van mijn team”

Vorige week speelde Anderlecht 0-0 tegen Cercle Brugge, een wedstrijd die het eigenlijk had kunnen verliezen. “Ik verwacht een reactie van mijn team”, aldus Vincent Kompany. “Ik wil intensiteit, maar ik zie een ploeg die honger heeft. Het team zal beslissen of Cercle slechts een offday was.”

Kompany rekent ook op Majeed Ashimeru, die minuten maakte afgelopen maandag in een oefenpartij tegen OHL (1-5-winst). “Hij is klaar, we hebben er een speler bij.” Anderlecht haalde Ashimeru in de winter bij RB Salzburg.

Oud-speler Glen De Boeck had in een interview met onze krant kritiek op het voetbal van Anderlecht. “Wel verticaal, maar in de verkeerde richting”, klonk het onder meer. Kompany liet zich niet vangen: “Iedereen heeft recht op zijn mening. (lacht) Ik ga er niet in trappen om zelfs maar een halve quote te geven hierover.”