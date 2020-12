Kompany over Genk: “De ploeg die op dit moment het best in vorm is. Dat geeft ons ook motivatie”

Als Anderlecht vier matchen op rij geen driepunter pakt, passeert het woord crisis al eens de revue. Maar Kompany is daar zelf niet bepaald mee bezig, zo zei hij op zijn persbabbel richting de topper. “Anderlecht zal altijd Anderlecht zijn. Maar met zo’n terminologie zijn wij als groep niks. We leven nu toe naar de match van vrijdag. Een topper, tegen een ploeg in vorm.”

De ploeg van ex-Anderlecht-trainer John van den Brom noemt Kompany “solide”. “Hun manier van voetballen en principes zijn helder en ze hebben ook spelers die offensief het verschil maken en hoog staan in de topschutters- en assistlijstjes. Genk is een vrij complete ploeg die goed is in balbezit en daarnaast ook genoeg ervaring heeft om het verschil te maken. Ik zie hen als de ploeg in België die op dit moment het best in vorm is en dat geeft eigenlijk ook motivatie voor ons richting vrijdag.”