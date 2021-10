Kompany niet te spreken over late tegengoal: “Misschien zijn de regels ondertussen wéér veranderd?”

“We mogen vandaag niet klagen over het resultaat", begon Kompany eerlijk aan z’n analyse. “Beide ploegen creëerden veel kansen, het resultaat is dus al bij al terecht. Onze prestatie was niet op niveau. Maar ik ben eerlijk gezegd niet te spreken over die fase waarbij we het late tegendoelpunt slikken. We krijgen van de scheidsrechters lectuur over het blok zetten, maar bij die fase hangen twee spelers van STVV aan onze speler aan de tweede paal. Er is duidelijk gezegd in meetings met de scheidsrechters dat dit niet wordt toegelaten. Toch gaat de fase door en slikken wij een doelpunt in de laatste minuut. Als wij het gedaan zouden hebben, zou het wel bestraft worden. Misschien zijn de regels ondertussen wéér veranderd? Laat het duidelijk zijn: wij hebben slecht gespeeld en hadden de drie punten niet verdiend, maar die fase waar de tegengoal uit voortkomt... Misschien durfde de scheidsrechter in de laatste minuut geen beslissing nemen. Raar.”