Kompany messcherp voor arbitrage na rode kaart Lawrence: “We lopen gewoon achter”

Hij bleef voor zich uitstaren. Vincent Kompany. Vol ongeloof over de rode kaart van Kemar Lawrence. De 28-jarige Jamaicaan kreeg in eerste instantie geel voor een stevige, vliegende tackle met beide voeten op Agbadou. Scheidsrechter Alexandre Boucaut werd echter naar de monitor geroepen, bekeek aandachtig de beelden en zette het gele karton om in een rode. Daar kon een roepende en gesticulerende Kompany niets aan veranderen.

Na de wedstrijd ventileerde Kompany zijn frustratie voor de camera van Eleven Sports. Of hij de tackle van Lawrence niet te gevaarlijk vond, wilde de interviewer weten. “Natuurlijk niet”, was de Anderlecht-coach duidelijk. “Lawrence kan zo snel en zo hard tackelen als hij wil. Hij zet de tackle in voor de man in de loop van de bal om die te stoppen. Ik zag het scheenbeen van Lawrence, dat helemaal open lag doordat de tegenstander met z'n voet op het been van Lawrence terecht kwam. Maar het beeld wordt verkeerd geïnterpreteerd.”