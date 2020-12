Kompany looft voorbeeldige ingesteldheid van paars-wit: “Ik verwacht altijd dat we knokken en kansen creëren”

Een tevreden Vincent Kompany na afloop van de verdiende zege tegen Racing Genk. De Anderlecht-coach beaamde dat zijn ploeg met veel wilskracht de drie punten pakte tegen de leider. “Geen enkele match is perfect, maar dat was onze ingesteldheid wel”, steekt Kompany lovend van wal. “Ik heb vooraf twee woorden gezegd tegen de spelers: intensiteit en geloof. Dat hebben ze mij op elk moment gegeven, daar kwam soms ook kwaliteit aan te pas.” Het werd uiteindelijk ‘maar’ 1-0, terwijl Anderlecht er gerust drie of vier had kunnen maken. “Ik verwacht niet dat we elke kans afwerken, maar ik verwacht wel dat we blijven knokken en blijven kansen creëren, ook al missen we die”, aldus Kompany.

De Anderlecht-coach kwam ook even terug op de penaltydiscussie tussen Nmecha en Vlap. De Nederlander wou na zijn invalbeurt de strafschop dolgraag omzetten, maar liet het uiteindelijk toch aan topschutter Nmecha. “Er zat emotie en vuur in de entree van Vlap. Ik heb hem rustig uitgelegd dat het altijd de naam op het lijstje is die moet trappen. Als dat morgen Michel is, zal ik hem daar volop in steunen. Maar ik heb begrip voor zijn emotie, passie en tikje jeugdigheid.”

Volledig scherm © Photo News

Euforisch was Kompany lang niet. Hij kijkt alweer vooruit. “We waren sterk en solide vandaag. Toch ben ik ben nu al bezig met de match van dinsdag tegen Oostende. We moeten bescheiden blijven en rustig toewerken naar de volgende wedstrijd. Ik heb mijn spelers bedankt voor vandaag, in naam van alle fans, en verwacht dinsdag exact dezelfde inzet.” Over de blessure van Yari Verschaeren wilde Kompany nog niet te veel speculeren. “Ik wil eerst het verdict van de dokters afwachten. Ik heb wel tegen de jongens gezegd dat we deze wedstrijd moesten winnen voor Yari. Als er één jongen is met een topmentaliteit die zal terugvechten, is het Yari. We zijn klaar om hem daarbij te helpen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News