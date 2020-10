Kompany ging heftig tekeer bij penalty: “Nadien geëxcuseerd, maar in Engeland krijgen spelers voor zo’n duel applaus”

De opluchting bij Vincent Kompany zal groot zijn geweest. Dit keer gaf Anderlecht de voorsprong niet uit handen. “We kwamen naar hier om de drie punten te pakken, maar ook om goed voetbal te brengen. Over onze prestatie kan ik tevreden zijn”, vertelde de coach na de 1-3-zege tegen KV Kortrijk aan Eleven Sports. We verdedigden met veel solidariteit. Na rust vond ik het ons iets moeilijker hebben, maar nadien vonden we toch weer de controle en creëerden we nog enkele kansen. Dat we zelf toch ook weer iets te veel mogelijkheden weggaven? Akkoord, maar we zijn nu eenmaal beter als we zélf de bal hebben en zelf in de aanval trekken.”

Paars-wit slikte toch een tegentreffer in het slot na een penalty. Al was de fout van Cullen voor interpretatie vatbaar. Dat vond ook Kompany, die de emoties even los liet bij de bewuste fase. “Ik reageerde veel te heftig, ik heb me dan ook geëxcuseerd bij de referee achteraf. Want ik vind niet dat zo’n heftige reactie past bij een club als Anderlecht. Maar ik speelde nog niet zo lang geleden in Engeland - waar zo’n duels met applaus worden onthaald. Als ik zo’n fase zie denk ik dan: ‘oh, mooi, wauw. Twee spelers die er vol ingaan.’ Dan vind ik dat de scheidsrechter zo’n fair duel moet laten passeren. Ik pleit voor voetbal waar spelers fysiek met elkaar in de strijd kunnen als het er fysiek niet over is of er geen intentie is om elkaar te kwetsen.”