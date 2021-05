Kompany en Van den Brom tevreden met puntje, maar coaches blijven kritisch: “Plan werkt alleen perfect als je wint”

Belgisch voetbalDe coaches in beide kampen lijken te kunnen leven met een gelijkspel. Zowel Van den Brom als Kompany zagen wel verbeterpunten met het oog op komende zaterdag, wanneer Genk naar Anderlecht trekt. En Van den Brom kwam nog even terug op het voorval met het VAR-busje.

Kompany: “Het plan werkt alleen perfect als je wint”

Een punt op verplaatsing bij Genk, op zich geen slecht resultaat voor Kompany en de zijnen. De coach bleef kritisch: “Of het plan geslaagd was? Het plan werkt alleen perfect als je wint. We speelden tegen een Genk met vertrouwen, een stevige ploeg. We blijven kalm, we gaan door met dezelfde mentaliteit. Binnen drie dagen beginnen we opnieuw. We hebben vier wissels doorgevoerd, zij wisselden niet. Wij zouden dus frisser moeten zijn.” Geen enkel detail gaat aan hem voorbij.

Volledig scherm © BELGA

Na een sterke eerste helft zakte Anderlecht wat weg in de tweede. De reden? “Een goeie ploeg. Je mag ze niet onderschatten met de ploeg die ze hebben. Het is niet normaal om naar hier te komen en ons spel te spelen. Op basis van het begin van de tweede helft is het gelijkspel correct. We werden achteruit geduwd en hebben daar energie verloren. Dat hebben we opgelost met onze organisatie. We waren op het einde nog gevaarlijk op de counter. Er zijn nog kleine zaken die beter kunnen, zoals het afwerken.”

“Jullie zien een mature ploeg, ik zie nog dingen die beter kunnen. Ik kijk niet naar de leeftijd van m’n spelers. Wat voor mij belangrijk is in de play-offs, is dat mijn ploeg progressie maakt. Er zijn veel jongens die progressie maken in deze wedstrijden. Zaterdag is er weer een wedstrijd, dan gaan we proberen revanche te nemen.”

Nmecha ging op het uur naar de kant nadat de spits al naar de enkel had gegrepen. “Hij had wat pijn aan de enkel, dus uit voorzorg hebben we hem eraf gehaald. We hebben nog een wedstrijd binnen drie dagen. Hij zal dan klaar zijn. En hij heeft nu maar een uurtje gespeeld, dus dan heeft hij nog over.”

Volledig scherm © Photo News

Van den Brom: “Hoe laat wij op het veld stonden, het is echt lachwekkend”

Genk was in de eerste helft niet te herkennen. Dat zag ook John Van den Brom. “Ik weet niet hoe het komt. We hebben ons goed voorbereid op deze ploeg, op hun manier van spelen. Een rommelige voorbereiding - ik probeer dingen te verzinnen wat een argument kan zijn voor hoe we op het veld stonden... Hoe laat wij op het veld stonden... Als je dan de oorzaak hoort, het is echt lachwekkend. Anderlecht was goed, het kwam verdiend op voorsprong. Aan de rust hebben we geprobeerd om het terug op gang te krijgen. We maken een geweldige goal, en dan gaat het op en neer. Het werd een fysieke slag, zeker op het einde van het seizoen. Ik ben blij met een punt, ik vind niet dat wij meer hadden verdiend dan 1-1.”

“We hadden moeite met het tempo van de wedstrijd te bepalen, ik vond dat dat veel te laag lag. Daardoor kreeg de tegenstander mogelijkheid om terug in formatie te komen. Zij deden dat goed, wij niet. Ons tempo was veel te laag, en dat is net onze kwaliteit. Tweede helft gelukkig beter Genk gezien, wat moest want je staat achter. Dat gelijkspel was het maximale.”

“Je hoopt altijd dat je beter aan de wedstrijd begint, maar dat was niet zo. Je merkt wat in de kleedkamer, het was wat onrustig. Het doet wat met die jongens. We stonden op het veld, maar wisten we wel dat we er stonden?”

Volledig scherm © BELGA