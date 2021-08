Kompany: “Druk? Daar heb ik geen moeite mee”, Van den Brom: “We verdienden niet om te winnen”

Aan kansen geen gebrek, maar de efficiëntie ontbrak vandaag bij Anderlecht. “Kansen creëren, dat is de eerste stap naar winnen”, sprak Vincent Kompany op de persconferentie. “Ik heb in het verleden de vraag gekregen waarom we weinig kansen creëren. Dat is dit seizoen heel zelden het geval geweest. Met de kwaliteiten die we hebben, zal de bal wel binnen gaan. We moeten geduldig zijn.”

Een nieuwe opdoffer voor paars-wit. Hoe gaat Kompany met de druk om? “Dat is eigen aan Anderlecht. Ik heb daar geen moeite mee. Paars-wit zit in mijn bloed, ik weet hoe de club in elkaar zit. De druk is er al vanaf de U6, waar ze je op het einde van het seizoen vertellen of je mag blijven. Als er niet gewonnen wordt, kan je druk verwachten. Als coach heb je niet altijd het resultaat in handen, maar wel de progressie van de groep. En daar steek ik vandaag mijn tijd in.”

Van den Brom: “We verdienden niet om te winnen”

“We hebben wat geluk gehad”, vertelde Genk-coach John van den Brom na afloop op de persbabbel. “Dit was geen topwedstrijd, zeker niet van onze kant. Als je ziet hoe makkelijk we kunnen voetballen... Dat hebben we vandaag te weinig getoond. Maar dat lag ook aan Anderlecht.”

“Al ben ik natuurlijk enorm blij met deze overwinning, zo op het laatste moment”, vervolgde Van den Brom. “Ugbo bewees als debutant meteen zijn waarde, dat is een opluchting. Maar als ik eerlijk ben, verdienden we het niet om te winnen.”

