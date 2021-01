Kompany: “Die owngoal, want zo voelt het eigenlijk aan, doet ons de das om”

Vincent Kompany zag een moeilijke avond van zijn jongens bij Anderlecht. “We doen onszelf de das om met die tegengoal. Ik ging zeggen owngoal, want eigenlijk voelt het zo een beetje aan. Dat was een communicatiefout. Het doel moet altijd zijn dat ze alle drie naar die bal willen gaan om te ontzetten. Maar het omgekeerde gebeurde. Er wordt naar elkaar gekeken en van de andere verwacht om de bal te ontzetten. Dit is een les voor elke jonge verdediger. Dit hoort in het ABC van verdedigen: ga zelf voor die bal, eis die op neem dus je verantwoordelijkheid”, aldus de T1 van RSCA.

“Op zo’n veld moet je tempo behouden”, gaat Kompany verder over het geleverde spel. “Moeskroen was goed georganiseerd en ons tempo lag te laag. We waren te voorzichtig en waren te veel met het veld bezig terwijl we van in begin zeiden daar geen rekening mee te houden. We moesten ons spel spelen, want het veld geldt voor beide kanten. Het klopt dan ook dat ons spel iets minder vloeiend was. Maar toch hadden we uiteindelijk nog goeie momenten en konden we gevaarlijk zijn.”