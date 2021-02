Kompany breekt lans voor BeNeLeague: “Moeten onze markt uitbreiden”

Net als Michael Verschueren afgelopen weekend, brak Kompany een lans voor een Nederlands-Belgische competitie.“Hoe sneller de BeNeLeague er is, hoe beter. Het zal de grote ploegen de kans geven om te groeien”, zei Kompany erover.“De grootste Europese clubs zullen zich afzonderen en hun markt zal daardoor nog veel groter worden. Daarom moeten ook wij onze markt uitbreiden en onze spelers, die echt wel kwaliteiten hebben, de kans geven om te groeien in een grotere en betere competitie.”

“Op vlak van infrastructuur hebben we veel werk, vindt Kompany.” Maar het talent dat hier rondloopt is... gek. Die talenten zullen we ook langer kunnen houden als we hen iets extra’s kunnen bieden. Maar tegelijk zullen we wel ook een manier moeten vinden om solidair te zijn met kleinere clubs. Ook dat is uiteraard belangrijk voor het Belgisch voetbal.”