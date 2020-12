Kompany blijft met zuur gevoel achter: “In laatste fase speelden we acties niet scherp genoeg uit”

Champions League ‘Shirt uit en zwaaien’: spelers in Brugse kleedkamer uit de bol

3 december De grootste Belgische thuiszege ooit in de Champions League. De eerste Champions League-zege in Jan Breydel sinds november 2005. Na vijf speeldagen al zeker van Europese overwintering in de Europa League, terwijl dromen over méér in de Champions League mag. Club Brugge beleefde een geweldige avond en dat werd logischerwijs stevig gevierd in de kleedkamer. Clinton Mata ging tegen Zenit niet alleen voorop in de strijd op het veld maar ook in het feestgewoel. ‘Shirt uit en zwaaien’, op de tonen van Gala’s ‘Freed from Desire’. Op zijn Instagram liet de verdediger zijn volgers meegenieten met bovenstaand filmpje. ‘Trots op mijn team', schreef hij erbij. Dat de Angolees tegen Zenit de Russische beer Dzyuba (hij was niet helemaal fit en achtergebleven in Sint-Petersburg) niet in de ogen moest kijken, scheelde een flinke slok op de borrel. Volgende week wordt dat een ander verhaal. Dan wacht in Rome Lazio-spits Ciro Immobile.