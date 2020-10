Komende weken weer voetballen achter gesloten deuren, amateurwedstrijden opgeschort

Belgisch voetbalClub Brugge vreest voor een ziektegolf. Moeskroen en Waasland-Beveren stellen komend weekend hun wedstrijd zo goed als zeker uit. En nu zijn ook de fans voor minstens één maand niet meer welkom in de Belgische stadions, tot 19 november. Corona grijpt ook Koning Voetbal steeds heviger naar de keel.

Cafés en restaurants zijn dicht. Thuiswerk is de regel, ook om de druk op het openbare vervoer te verlichten. Steeds meer experts wijzen naar een lockdown. Maar in het weekend gingen de deuren van de voetbalstadions wel weer open.

Dat kon niet blijven duren.

Gisterenmiddag kwamen de verschillende ministeries van Sport nog overeen dat de regels verstrengd moeten worden. Een halvering van het aantal toegelaten fans per compartiment van 400 naar 200, en bubbels van maximaal twéé in plaats van de eerder deze week overeengekomen vier personen.

Maar het Overlegcomité vond dat onvoldoende.

Gisterenavond boog het zich over strengere maatregelen. Supporters zullen de komende maand helemaal niet meer het stadion mogen betreden. Een maatregel die dan herbekeken kan worden, maar zeker is dat allerminst. Die maatregel gaat vanaf vanavond in, waardoor ook de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Anderlecht al zonder publiek zal worden afgewerkt.

Financieel verlies

Als het aan de profclubs zelf had gelegen, zouden de poorten open gebleven zijn. Vergeleken met een normaal gevuld stadion betekenen gesloten deuren gemiddeld een verlies van 300.000 euro per wedstrijd. Voor de topclubs is dat daar zelfs een veelvoud van.

Ook spelen voor een paar duizend fans leverde de clubs nog gevoelig wat inkomsten op. AA Gent laat weten dat “ook een wedstrijd met 3.997 fans nog steeds een zeker rendement biedt”. Eenzelfde gevoel leeft bij Anderlecht. Paars-wit had een protocol samengesteld om 3.700 supporters te ontvangen in het Lotto Park.

Ondertussen valt ook de binding tussen de clubs en de supporters beetje bij beetje weg. Bij traditieclub KV Mechelen hadden ze nochtans gehoopt dat het voetbal een welgekomen afleiding zou zijn in deze barre tijden. Algemeen directeur Lagast: “Voor zover we weten zijn er geen besmettingen gebeurd in het stadion tussen supporters. Mensen hebben al zo weinig perspectief momenteel en sport geeft een welgekomen afleiding.”

Bij de spelerskernen verspreidt het virus zich ondertussen razendsnel. Na de roemvolle Champions League-overwinning tegen Zenit Sint-Petersburg vreest Club Brugge voor meer positieve gevallen. Mignolet, Kossounou en Krmencik moeten sowieso nog tot zondag in quarantaine. Gisteren onderging de spelersgroep nieuwe tests.

Mogelijk komt ook hun wedstrijd van morgenavond tegen OH Leuven in het gedrang. Vanaf zeven positieve besmettingen kan een match uitgesteld worden. En gaat de match tegen OHL door, dan nog zal het angstvallig uitkijken blijven naar volgende week.

Dan komt Lazio op bezoek in de Champions League. Blauw-zwart hoopt vooral niet sportief gehandicapt aan de aftrap te moeten komen. Zonder de trouwe Brugse fans zal het al moeilijk genoeg worden.

Met 36 in quarantaine

Waar Club nog ergens hoopt om nieuwe Covid-gevallen te vermijden, zitten Moeskroen en Waasland-Beveren tot over hun oren in de besmettingen. Maar liefst negen spelers van Moeskroen testten gisteren positief (drie van hen waren al in quarantaine). De club wacht nog op het resultaat van een nieuwe test die gisteren werd afgenomen. Maar de wedstrijd van de Henegouwers tegen Cercle Brugge wordt zo goed als zeker uitgesteld.

Dat geldt ook voor de match van Waasland-Beveren (veertien besmettingen) tegen Charleroi.

In totaal zitten er al 36 spelers uit eerste klasse in quarantaine. Door - of ondanks - de 600 wekelijkse testen.

Amateurwedstrijden opgeschort, jeugd kan wel blijven spelen

Wat de amateurreeksen betreft, worden alle wedstrijden de komende maand opgeschort. De ploegen kunnen wel blijven trainen. De jeugd (tot 18 jaar) kan wel matchen blijven spelen, qua publiek is één ouder per voetballer toegelaten. Het nuttigen van drank en voedsel blijft verboden en rond de velden geldt mondmaskerplicht.

Enkele wedstrijden die zonder publiek zullen worden gespeeld: AA Gent - KRC Genk (26/10)

Club Brugge - Lazio (28/10)

Antwerp - Tottenham (29/10)

AA Gent - Hoffenheim (29/10)

Anderlecht - Antwerp (01/11)

Club Brugge - Borussia Dortmund (4/11)

Antwerp - LASK Linz (5/11)

Antwerp - Standard (8/11)

AA Gent - Anderlecht (8/11)

België - Zwitserland (11/11)

België - Engeland (15/11)