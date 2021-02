Koita is aanslagen beu en roept op: “Scheidsrechters moeten ons beter beschermen”

Waasland-BeverenAboubakary Koita (22) is eindelijk terug bij Waasland-Beveren en de Leeuwen zijn meteen goed voor 4 op 6. Dit helemaal toeschrijven aan de flukse flankaanvaller is kort door de bocht, maar Nicky Hayen heeft zijn rijzende ster broodnodig in de degradatiestrijd. Aan de Freethiel hoopt men alvast dat hij fit kan blijven, zeker als je eens optelt hoeveel trappen hij al te verduren kreeg. Nadat hij op schandalige wijze de ziekenboeg in werd geknald door Moeskroen is hij zelf de voortdurende aanslagen meer dan beu. En gelijk heeft hij.

“Op Moeskroen had ik al wat last van mijn knie. Het kan goed zijn dat ze dat wisten en me daarom extra hard aanpakten. Het wordt te veel”, aldus de Antwerpse dribbelkont. Ook in de thuiswedstrijd tegen Moeskroen werd hij na pakweg tien seconden al aangetrapt door Da Costa. “Jammer genoeg is het de speelstijl van ploegen als Moeskroen. Ik vind dat ze er veel te vaak zomaar mee wegkomen. De scheidsrechters moeten de spelers meer beschermen en snelle waarschuwingen geven en kaarten trekken.”

Koita is namelijk de negende in de lijst van spelers waar in onze Jupiler Pro League de meeste fouten op gemaakt worden. Het toont ook aan hoe moeilijk hij af te stoppen is. “Zo’n cijfers moeten ze eens gaan bekijken. Het klopt dat het voor mijn eergevoel goed is dat ze me zo moeten stoppen, maar het doet telkens wel pijn natuurlijk." Hij geeft ook aan dat het af en toe in zijn hoofd speelt. “Ik weet dat ik gewoon moet doorspelen en me niet aanpassen, maar het is niet makkelijk om rustig te blijven. Zeker als het zoals tegen Moeskroen drie keer na elkaar gebeurd.”

De sleutel voor de redding?

Tijdens zijn afwezigheid ging het van kwaad naar erger bij Waasland-Beveren. “Het was moeilijk om die drie weken niet te kunnen spelen. Om aan de zijlijn te staan en de ploeg niet te kunnen helpen. Ik kon niet meer doen dan rustig blijven en zo snel mogelijk opnieuw fit raken. Fysiek voel ik me nu terug heel goed. Ik heb ook niet stilgezeten en ben individueel blijven lopen. Wat de degradatiestrijd betreft is het vertrouwen er zeker.”

Met nog een assist gisteravond erbij -Vukotic kopte zijn corner binnen- ogen Koita’s statistieken steeds beter. “De voorbije seizoenen speelde ik misschien beter, maar bleven die statistieken uit en daar draait het toch rond in het voetbal. Ik besteed er meer aandacht aan en werk op training ook steeds meer op afwerking. Ik merk dat het beter gaat.” Samen met Frey en Heymans is hij clubtopschutter met zeven goals. “Maar een strijd is het niet, ik geef met plezier assists aan Michael en Daan.”

