Koekje van eigen deeg: hoe STVV code van Union kraakte en Mazzu & co eerste verlies sinds 26 november aansmeerde

UnionDe roes van Union na de succesvolle doortocht in toppers is abrupt gestopt. En nu uitgerekend tegen een mindere ‘god’, of is dat geen toeval? STVV toonde hoe de code te kraken. Union mag zich aan nog meer stugge ploegen verwachten: “Deze nederlaag moét ons helpen voor de toekomst.”

Union moest al bijna de archieven raadplegen voor de laatste nederlaag in de competitie. Van 26 november dateert ze: 1-3 tegen OH Leuven. En Uniontrainer Felice Mazzu maakte geen onterechte parallel: ook toen verkeerde Union in een roes omdat de ploeg zich pas tot herfstkampioen had gekroond. STVV kwam gisteren op bezoek nadat Union de reeks van vier topduels op rij tegen Genk, Club Brugge, Anderlecht en Antwerp met 10 op 12 en dus met verve had doorstaan. Met verhoogd gevaar voor decompressie dus.

En dat sloop onbewust en ongewild toch in de gelederen van Union. De leider speelde geen versmachtend voetbal, de passie van het publiek sloeg niet over in intensiteit op het veld. De snelheid van uitvoering in de omschakeling waarvoor Union zo te duchten is, kwam er amper uit: het spitsenduo Undav-Vanzeir bleef zo goed als monddood. En dat stond niet los van de tactiek van de tegenstander: STVV pakte uit met een laag blok en loerde zelf op de counter. Als Union zelf het spel moet maken, kan het uit de comfortzone raken. In bakkersjargon: STVV gaf Union een koekje van eigen deeg.

Maar evenmin hoeven de alarmbellen af te gaan. Union ziet hooguit zijn comfortabele kloof van tien punten afgeroomd naar zeven punten. Maar de leider wil natuurlijk vermijden dat een scenario zoals tegen STVV zich herhaalt. De komende weken volgen met Charleroi, Eupen en Kortrijk tegenstanders die hetzelfde voetbalrecept kunnen hanteren.

Daar anticipeerde Mazzu ook al op in zijn commentaar. “Het is mogelijk dat tegenstanders het STVV-spel gaan kopiëren. Thuis of uit spelen is wel een belangrijke parameter daarin. Maar het is aan ons om een oplossing te zoeken. Deze nederlaag tegen STVV moét ons helpen. Ik zeg liever ‘moét’ dan ‘kan’.”

Union weet nu dat het niet onoverwinnelijk is, zo probeerde Mazzu een positieve draai aan het verlies te geven: “We moeten ons steeds hard blijven inspannen en moeten mentaal ijzersterk zijn. Tegen STVV speelden we misschien met téveel vertrouwen na onze reeks tegen de toppers.”

Union kan er ook op vertrouwen in het verleden ook ploegen met een laag blok opgerold te hebben. “Maar dan moeten alle spelers individueel en collectief op niveau zijn. Dat ontbrak nu. Er was teveel afval in het spel en maakten teveel ongelukkige keuzes. De intensiteit bleek niet dezelfde als tegen Club Brugge of Anderlecht.”

En dan was er nog de gemiste penalty in blessuretijd van Dante Vanzeir. Hoog over richting het Dudenpark waar sommige Unionfans in het geniep de match volgen. Al zal Mazzu de laatste zijn om Vanzeir iets te verwijten: “Dante maakt een buitengewoon seizoen. De penalty staat wel wat symbool voor onze match met slechte keuzes, ja.” Vanzeir speelde ook met een ingepakte knie. “Een klein pijntje”, zo stelt Mazzu gerust. “Het is niet erg. Eind van de week had hij alweer normaal meegetraind.”

Minder goed nieuws wel voor komend weekend op Charleroi: Casper Nielsen pakte tegen STVV zijn vijfde geel en zal geschorst zijn. Siebe Van Der Heyden zit zijn tweede speeldag schorsing uit. Met de mentale tik tegen STVV in gedachten hoopt Union niet in een negatieve spiraal te verzeilen. Ook de toenemende druk en media-aandacht kan invloed hebben op de prestaties. Mazzu: “Ik ga er eens over nadenken of we de spelers beter moeten afschermen, misschien wel of misschien niet.”

Een mini-opluchting voor Mazzu: hij moést eens géén vragen beantwoorden over de titelambities van Union. Maar oops, STVV-trainer Bernd Hollerbach maakte er dan toch wel allusie op: “Ik wens mijn collega de titel. In Duitsland is Kaiserslautern als promovendus daarin ook eens geslaagd, met Otto Rehhagel als trainer. Ik duim voor jou, Felice. Je doet een superjob.”

