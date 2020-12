Knuffelende voetballers stoten bevolking tegen de borst, Pro League benadrukt: “Laat die knuffels achterwege”

Terwijl u en ik het al een hele tijd moeten stellen met slechts één knuffelcontact buiten het gezin, vallen onze profvoetballers mekaar voortdurend in de armen. Na een doelpunt of bij een overwinning wordt de polonaise gedanst. Dat roept vragen op en stoot een deel van de bevolking tegen de borst. Ook premier Alexander De Croo hoopt dat de Pro League de regels in de toekomst strikter zal toepassen. "De regel is dat het niet mag. Ik vraag de voetbalbond om daar iets strikter in te zijn", zei De Croo afgelopen zondag in 'De Zevende Dag'.