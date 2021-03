Kleine profclubs wijzen op studie die macht G5 aanklaagt: “Huidige competitievorm is een gedrocht”

Anderlecht Van Crombrugge bijna terug bij Anderlecht, maar Wellenreu­ther wil nummer één blijven: “Dat is mijn ambitie”

23 maart Anderlecht kan tegen Antwerp na de interlandbreak mogelijk weer rekenen op Hendrik Van Crombrugge. De doelman is al maanden out na een operatie aan de rug, maar revalideert goed, in die mate dat een terugkeer realistisch is. Timon Wellenreuther wil zijn status als nummer één evenwel niet zomaar afstaan. “Ik wil de titularis blijven”, klopt de Duitser zichzelf op de borst. “Dat is mijn ambitie.” Nochtans was Wellenreuther de voorbije maanden niet zo betrouwbaar als Van Crombrugge. Hij maakte een paar foutjes, maar dat geeft dus niet voor een deuk in zijn zelfvertrouwen gezorgd: “Ik kan de ploeg helpen.”