Kleine clubs willen jaar langer met 18 in 1A, ook aantal beloftenteams in 1B belangrijk thema

Belgisch voetbalEen extra jaar met 18 clubs in eerste klasse, met slechts één rechtstreekse daler. Dat voorstel deden Zulte Waregem, KV Kortrijk en OH Leuven gisteren in de Raad van Bestuur van de Pro League.

Afgelopen zomer besliste de profliga dat er in de seizoenen 2020-'21 en 2021-'22 achttien clubs in 1A zouden spelen. In 2022 zouden er wel drie clubs degraderen, zodat er weer naar het format van zestien ploegen kon teruggekeerd worden.

Maar Zulte Waregem, Kortrijk en OHL vroegen gisteren om ook volgend seizoen nog met het systeem van één rechtstreekse daler en één barragist te werken. Om twee redenen. Enerzijds door de zware impact van corona, waarbij veel clubs net nood hebben aan stabiliteit, om het risico op faillissementen te beperken. Anderzijds ook omdat de Pro League een studie heeft besteld over het Belgisch voetbal. Daaruit zou ook moeten blijken welk competitieformat het beste is. Wanneer daar duidelijkheid over is, zou een wijziging van format wenselijk zijn, vinden de kleine clubs. Het is maar zeer de vraag of de grotere clubs daarin mee willen gaan. De meeste zijn altijd voorstander geweest van een competitie met zestien.

Ook over de driedubbele pet van Nils Van Brantegem werd gesproken. Die is momenteel zowel CFO van de Pro League, kalendermanager als licentiemanager. Wellicht zal hij moeten kiezen tussen ofwel de eerste of de laatste twee functies.

U21

Een ander belangrijk gespreksthema was de integratie van meer beloftenploegen in 1B. De tweedeklassers willen liever niet te veel extra U21-elftallen in de competitie. Maximum vier, lijkt de consensus. Dat zouden op dit moment Club Brugge, Anderlecht, Genk en Standard zijn. Clubs als AA Gent zien daar op hun beurt een groot concurrentieel nadeel in.

Dan blijft er ook nog een groot vraagteken over hoeveel ploegen die 1B-competitie zou bevatten. Veertien clubs lijkt op dit moment het meest realistische. Maar daarvoor is er ook een akkoord nodig met de amateurclubs. Er moet met andere woorden nog veel water naar de zee vloeien voor er een compromis uit de bus komt waar alle partijen mee kunnen leven.