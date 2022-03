Klaar voor money time: hoe Hein Vanhaezebrouck van AA Gent een powerhouse maakte

AA Gent werkte voor Nieuwjaar al reeksen van 11, 14 en nog eens 11 wedstrijden af aan een ritme van twee duels per week. Vorige week begon het tegen Seraing aan een nieuwe serie van 8 wedstrijden in 25 dagen, maar de manier waarop de Buffalo’s zich woensdag in Brugge presenteerden, gaf aan dat zij zich fysiek weinig zorgen moeten maken. AA Gent ging er dit seizoen trouwens nog niet één keer fysiek onderdoor.

“De reden waarom wij nu fysiek echt goed staan, heeft te maken met de voorbereiding en de maand januari”, vertelt Hein Vanhaezebrouck, die tijdens de winterstage in het Spaanse Oliva zelfs een oefensessie van drie uur inlaste. “Daar legden we de basis voor het drukke programma waar we in zitten. En dat werpt nu zijn vruchten af. Niet iedereen was erbij tijdens onze winterstage. Sommigen waren weg voor de Africa Cup, anderen waren afwezig door Covid. Maar de jongens die ziek waren, hebben de programma’s van de anderen ingehaald. Onze fysieke staf kijkt goed na wie wat gedaan heeft en bij wie er individueel moet bijgestuurd worden. Bij de jongens die terugkeerden van de Africa Cup, was het afwachten hoever ze stonden. Die bleken allemaal behoorlijk goed gewerkt te hebben bij hun nationale ploeg. Zij waren dan ook makkelijk en snel weer inzetbaar.”

Problematische plekken

Vanhaezebrouck is er gerust in dat AA Gent in staat is om op drie fronten te blijven strijden. “Fysiek moet het kunnen”, verzekert hij. “Mijn enige bekommernis is dat we in sommige delen van de ploeg weleens in de problemen zouden kunnen komen door blessures. Daarom heb ik met Nieuwjaar ook gevraagd om nog bepaalde dingen te doen, maar het enige wat kon, was een speler huren. We hebben toen Torunarigha gehaald zonder optie, we zijn blij dat hij er is.”

De Duitse jeugdinternational integreerde zich meteen uitstekend in de Gentse driemansdefensie, die in Brugge stond als een huis. Met Torunarigha (1m91), Ngadeu (1m90) en Okumu (1m93) beschikt AA Gent achteraan over drie torens. Sterk in de duels, een uitstekend positiespel én zorgvuldig in het uitvoetballen. Okumu en Torunarigha behoren ook nog eens tot de snelste verdedigers van het land. Met Laurent Depoitre (1m91) heeft AA Gent ook vooraan een geweldenaar met goeie voeten lopen. Fysieke paraatheid is één, maar AA Gent voegt daar fysieke présence aan toe, in een uitstekende mix met de goeie voeten van Kums, Odjidja en Tissoudali. Powerhouse AA Gent lijkt helemaal klaar voor money time.

AA GENT IN CIJFERS: GESPEELDE WEDSTRIJDEN Competitie: 29 (doelsaldo 44-27) Europees: 12 (doelsaldo 16-7) Beker: 5 (doelsaldo 12-2) Totaal: 46 (doelsaldo 72-36) DOELPOGINGEN TEGEN IN COMPETITIE 254, het minste (Anderlecht kreeg er 277 tegen) CLEAN SHEETS 11, tweede na Union (15) Davy Roef telt 4 clean sheets op rij PERCENTAGE SAVES Davy Roef steekt met 92% savingspercentage boven iedereen uit TEGENGOALS COMPETITIE 27, enkel Union (21) telt er minder SCORINGSMOGELIJKHEDEN TEGEN 41, enkel Anderlecht (37) telt er minder BALBEZIT COMPETITIE Top vier, met 54% balbezit DOELPOGINGEN COMPETITIE Vierde, met 391 pogingen (Club Brugge telt er 430) OVERWINNINGEN 4 overwinningen op rij in competitie

