Killian Overmeire (34) stopt met profvoetbal: “Ik sta nu open voor andere dingen. En ja, dan is Lokeren-Temse ook een optie...”

Belgisch voetbalInternational. Bijna 500 wedstrijden in eerste klasse. 17 seizoenen profvoetbal. Komen vandaag tot een einde. De kapitein zwaait af. Killian Overmeire, levende legende van Sporting Lokeren, stopt ermee. Z’n palmares blijft voor altijd gevuld met twee bekers, drie keer play-off 1, tien Europese matchen en één interland voor de Rode Duivels. “Nu is het echt gedaan”, vertelt hij ons. Al had het ook anders kunnen lopen...