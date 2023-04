KIJK. Ref Boterberg en Frank De Bleeckere duiden keuzes bij veelbesproken handspelfases: “Groot verschil tussen hands van De Sart en van Lynen”

Frank De Bleeckere: “Uitgestrekte arm was het probleem”

“Ik begrijp dat hier enorm veel discussie is”, zegt Frank De Bleeckere. “Niemand had het opgemerkt. De moeilijkheid hier was ook: was het in of buiten het strafschopgebied? Men is gaan inzoomen en beslist dat het in het penaltygebied was. Dan is men gaan bekijken of het bestrafbaar hands was of niet. Somers gebruikte zijn uitgestrekte arm en raakte zo de bal. Die uitgestrekte arm was dus het probleem. Want de positie van de arm is uiterst belangrijk. En hij ging ook nog eens richting bal. Dat is de reden waarom de VAR is tussengekomen.”