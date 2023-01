KIJK. “Of ik blijf als we degraderen? Nee”: Ruud Vormer goudeerlijk op eerste (uitgeregende) werkdag bij Zulte Waregem

BELGISCH VOETBAL“Fantastisch, mooie eerste dag.” Ruud Vormer kan er nog mee lachen. Z’n eerste training bij Zulte Waregem is een uitgeregende, maar de Nederlander is al lang blij binnenkort weer aan spelen toe te komen. Hij kijkt ernaar uit om zijn nieuwe werkgever te helpen in de strijd tegen de degradatie, maar als dat foutloopt trekt hij de deuren van de Gaverbeek wel al na een half seizoen achter zich dicht.

“Ik heb echt zin om opnieuw te voetballen”, liet een erg gemotiveerde Vormer al weten op de website van zijn nieuwe werkgever. “Ik vind Zulte Waregem al lang een heel mooie club. Ik mis misschien wat wedstrijdritme, maar ik wil me helemaal geven voor Essevee om het behoud in 1A te bewerkstelligen.” Vormer wordt in eerste instantie tot het einde van het seizoen gehuurd van Club Brugge, waar zijn contract dan afloopt. Nadien neemt Essevee hem definitief (transfervrij) over en zal hij nog twee seizoenen aan de Gaverbeek voetballen.

KIJK. Vormer: “Wilde opnieuw voetballer zijn”

Althans, dat is toch de bedoeling. Want als de fusieploeg, die voorlopig voorlaatste staat, degradeert, dan gaat Vormer alweer op zoek naar een nieuwe werkgever. “Ik denk wel dat er kwaliteit genoeg aanwezig is en misschien komt er nog wel iets bij. Wat ik vandaag al zag, zag er oké uit. Maar of ik blijf als de club degradeert? Nee. Dan ben ik een vrije speler, einde contract en dan kijken we wel verder en zal ik wel zien waar ik zin in heb. 1B? Nee. In voetbal weet je nooit, maar tot nu toe niet”, aldus de Nederlandse middenvelder.

Volledig scherm © BELGA

Maar nu wil Vormer dus vooral opnieuw spelen. Zijn laatste wedstrijd dateert intussen al van 5 augustus - toevallig genoeg net tegen Zulte Waregem - en hij is niet over één nacht ijs gegaan in zijn beslissing om de top van het klassement in te ruilen voor de kelder. “Ik heb er heel lang over nagedacht, tuurlijk. Ik had ook kunnen zeggen ‘ik blijf nog zes maand bij Club, ik blijf lekker trainen en geniet wat van het leven’, maar ik zie hier een uitdaging voor mezelf. Ik heb er zin in, ik ga mezelf prikkelen belangrijk te zijn in matchen en de club te helpen”, aldus Vormer.

KIJK. Vormer: “Lang moeten nadenken over degradatievoetbal”

KIJK. De eerste, uitgeregende, werkdag van Vormer bij Zulte Waregem

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Ruud Vormer stond de pers te woord naar z'n eerste training bij Zulte Waregem. © BELGA/VTM