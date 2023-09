KIJK. “Met deze kern spelen we nooit play-off 1": Hoefkens slaat noodkreet nu Standard ook niet wint van RWDM

KIJK. Hoefkens: “Met deze kern strijden we nooit voor play-off 1"

Door het vertrek van kapitein Donnum naar Toulouse moest Standard-trainer Carl Hoefkens noodgedwongen sleutelen aan zijn ploeg, die een week eerder niet verder was gekomen dan een 1-1-gelijkspel tegen Kortrijk. Kawaba kreeg zijn kans aan de aftrap. Price moest plaats ruimen voor Canak. Bij de Brusselaars had coach Claudio Caçapa redelijk fors ingegrepen na de zware 7-1-nederlaag tegen Club Brugge twee weken geleden door in elke linie een wissel door te voeren. Gueye stond voor het eerst aan de aftrap. Voor de Senegalese spits, die voor zijn komst naar RWDM ook aan tafel had gezeten met het bestuur van Standard, was het zijn eerste basisplaats bij de Brusselse club.

Volledig scherm Protest van Standard-fans. © Photo News

In het kolkende Sclessin begon de thuisploeg met het mes tussen de tanden, maar was de eerste grote kans wel voor de bezoekers. Gueye, die de bal uit de voeten had gesnoept van Kanga, stuurde Biron het straatje in, maar de Brusselse topschutter plaatste die onbegrijpelijk naast de verste paal buiten. Meteen een eerste waarschuwing voor de mannen van Hoefkens.

Volledig scherm © Photo News

Dragus, de meest bedrijvige bij de thuisploeg, zorgde voor de meeste dreiging, maar het doelpunt viel echter aan de overzijde. Precies op minuut twintig kon Gueye op een vrije trap van Mercier het hoogste springen en de bal staalhard in doel koppen. Een kort fluitconcert van de plaatselijke aanhang volgde prompt. Diezelfde fans veerden vijf minuten later allemaal recht toen Kanga op aangeven van Bakadi de bordjes weer in evenwicht kon brengen. Sclessin in vuur en vlam. En dat zette aan tot nog meer druk.

Volledig scherm © BELGA

Omstreeks het halfuur was het alle hens aan dek bij de Brusselaars om een poging van Dragus te verijdelen. Op een steeds zeldzaam wordende uitbraak van RWDM liep Biron met oogkleppen op doelman Bodart af. Mercier en Gueye waren perfecte afspeelpunten, maar door voor eigen succes te gaan kon O’Neill de 1-2 voorkomen. Met de 1-1-ruststand mocht RWDM best tevreden zijn.

Na de pauze lag het tempo een stuk lager. Ook de duels waren minder scherp. Pas bij het ingaan van het derde kwartier kon Standard nog eens voor opwinding zorgen toen een vrije trap van Canak door Kawaba naar doel werd gekopt. Doelman Defourny was echter bij de pinken om de bal met een ultieme reflex in hoekschop te duwen. RWDM kwam hier heel goed weg. Daarna hadden beiden ploegen nog wel geteld één kans, maar scoren werd er niet meer gedaan. En zo kan Standard na zes speeldagen nog altijd niet winnen. 3 op 18. Slik.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

