KIJK LIVE. Komende weken weer voetballen achter gesloten deuren, Overlegcomité licht verbod op publiek bij sportwedstrijden toe

Jupiler Pro League Nog een competitie­match in gevaar: ook aantal positieve gevallen bij KV Mechelen schiet de hoogte in

9:24 Ook KV Mechelen zit met flinke coronazorgen. Het aantal positieve gevallen bij Malinwa schoot de hoogte in binnen de spelerskern, het zou om zeven of acht bijkomende gevallen gaan. Eerder deze week legden ook Rocky Bushiri, Thibaut Peyre en William Togui al een positieve test af. De competitiematch van morgen tegen Eupen is zo in gevaar - vanaf zeven besmettingen in de A-kern kan een ploeg uitstel aanvragen bij de Pro League.