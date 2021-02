KIJK LIVE. GOAL! Nederland klimt op 0-2 tegen Red Flames, Roord scoort

Red FlamesDe Red Flames spelen vanavond in Brussel tegen Nederland als promotie voor de gezamenlijke WK-kandidatuur. De verouderde staat van het Koning Boudewijnstadion is niet de beste publiciteit, maar de Flames mogen wel tonen wat ze waard zijn tegen de Europees kampioen en vicewereldkampioen. U kunt de wedstrijd live bekijken op deze pagina of op VTM4.