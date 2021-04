KIJK LIVE. Genkse spelers worden daags na bekerwinst gehuldigd

Het kaarsje van voorzitter Peter Croonen heeft geholpen, Genk wint de Beker

25 april Met de fiets van de Luminus Arena naar het Koning Boudewijnstadion. Genk-voorzitter Peter Croonen had zo z’n eigen manier om de bekerfinale voor te bereiden. “Die rit gaat ontspannender zijn dan de wedstrijd zelf “, vertelde hij. Bovendien had hij tijdens zijn fietstocht een opmerkelijke tussenstop ingepland: Croonen hield even halt in Scherpenheuvel, om er een kaarsje te branden op de goede afloop. En of dat geholpen heeft: Genk won uiteindelijk de beker door met 2-1 te winnen van Standard.