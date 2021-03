KIJK LIVE. El Hadj laat de gelijkmaker liggen na openingsgoal Onuachu

Racing Genk Genk weer steviger in top 4, maar misschien nog belangrij­ker: het voetbalt weer met lef

8 maart Op een dikke tien dagen tijd is de transformatie compleet, Genk voetbalt weer met evenveel lef als z'n coach op de bank. Play-off 1 komt weer wat dichterbij. Next stop: Anderlecht. Met een finaleplaats voor de beker als inzet. "We hebben weer alles in handen", weet Van den Brom.