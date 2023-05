KIJK LIVE. “Begrijp z’n keuze eerlijk gezegd niet”: Standard-top noemt vertrek van Deila naar Club Brugge “grote teleurstelling”

Assistko­ning Mike Trésor (Genk) wint Ebbenhou­ten Schoen: “De Gouden Schoen? Daar denk ik nog niet aan”

De titelstrijd lijkt verloren voor Genk en Mike Trésor (23), maar de aanvaller ziet zijn sterke prestaties dit seizoen wel vertaald in een individuele trofee: hij won de Ebbenhouten Schoen als beste Afrikaanse speler of van Afrikaanse afkomst in de Jupiler Pro League.