KIJK LIVE (20u45). Fans zetten Genk-spelers op scherp voor bekerstrijd tegen Anderlecht

KV Mechelen Dieter Penninckx reageert in open brief op heisa: “Dat iemand mijn vel wil, het zij zo... maar dat KVM hierin meege­sleurd wordt kan niet”

13 maart Een vrij weekend voor KV Mechelen, maar rustig is het alles behalve in de bestuurskamer. Na de eis van de belangrijkste sponsors van KV Mechelen dat hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx zijn deel in de club verkoopt, reageert de gewezen KVM-voorzitter in een open brief. Hij heeft het over malinformatie en stelt dat het bedrag dat KVM uitbetaalde aan zijn bedrijf, wat de zakenkrant ‘De Tijd’ schrijft, niet voor persoonlijke rekening is.