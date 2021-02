KIJK LIVE (18u). Opstellingen zijn bekend, Beerschot ontvangt KV Mechelen in 1/8ste finales Croky Cup

Croky Cup Van den Brom hoopt in Limburgse bekerderby op ander Genk: “Ik wil het schuim op de bek zien”

9 februari Geen beter moment om een kentering in te zetten dan met een overwinning in een derby. John van den Brom wil zich met Racing Genk herpakken in de beker tegen STVV. “Iedereen weet hier hoe cruciaal die wedstrijd is.”